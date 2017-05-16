Тренер латышей признался, что играл в прятки со сборной России

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Москва, 16 мая. Сборная России по хоккею обыграла команду Латвии в предпоследнем матче группового турнира ЧМ. Наставник латышей Артис Аболс объяснил, почему не выставил на матч против сборной России троих лидеров — бомбардира Андриса Джериньша, вратаря Элвиса Мерзликинса и форварда Яниса Спруктса.

«Мы решили в прятки с вашей командой поиграть (смеется). А если серьезно — очевидно, что матч с Германией для нас будет решающим. Даже в случае победы над Россией в основное время эти три очка нам не гарантировали бы выход в четвертьфинал», — пояснил Аболс.

По его словам, у сборной Германии на один день отдыха больше, к тому же в расположение уже прибыли Леон Драйзайтль и Филипп Грубауэр, выступающие за НХЛ.

«Немцы постепенно вкатываются в чемпионат, и нам нужно максимально подготовиться к встрече», — цитирует тренера сборной Латвии газета «Известия».

Напомним, 15 мая сборная России одержала убедительную победу над латвийской командой на чемпионате мира по хоккею. Россияне выиграли со счетом 5:0 на стадионе «Ланксесс-Арена» в немецком Кельне.