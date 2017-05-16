Путин выступит на ПМЭФ-2017 вместе с делегатами из Индии и Германии

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Москва, 16 мая. Президент России Владимир Путин прибудет на Петербургский международный экономический форум на второй день его работы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на советника президента Антона Кобякова, глава государства примет участие в работе форума 2 июня. Пленарное заседание с участием Владимира Путина начнется в 14.00. В этот день также выступят премьер-министр Индии Нарендра Моди и федеральный канцлер Германии Кристиан Керн.

По словам организаторов, в 2017 году программа форума станет самой насыщенной. Он пройдет с 1 по 3 июня. В рамках съезда намечены 108 деловых мероприятий, которые готовили 200 экспертов из России и других стран. Для участия в ПМЭФ-2017 в Северной столице соберутся более пяти тысяч человек.

В 2016 году форум включал 72 мероприятия. В них приняли участие более 12 тысяч человек из 133 стран.