Сенат потребовал обнародовать стенограмму встречи Трампа с Лавровым

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Вашингтон, 16 мая. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер во вторник призвал Белый дом немедленно расшифровать стенограммы встречи президента США Дональда Трампа с представителями российских властей 10 мая. Шумер предполагает, что это поможет расследованию якобы имевшего место вмешательства России в выборы в США 2016 году.

В СМИ появились сообщения о том, что Трамп во время встречи с представителями властей РФ мог выдать секретные сведения.

«Учитывая серьезность этого вопроса, нам необходимо оперативно узнать, являются ли эти сообщения правдой, а также что именно было сказано», — заявил Шумер, выступая в Сенате.