ДНР: ВСУ ведут обстрелы Донбасса, прикрываясь ложными заявлениями штаба АТО

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Донецк, 16 мая. Командование ВСУ предпринимает очередные попытки по дестабилизации обстановки в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны ДНР.

Минувшим утром представитель пресс-центра штаба АТО обвинил Вооруженные силы ДНР в нарушении минских соглашений, а также в захвате серой зоны на линии соприкосновения в Донбассе, однако позднее данное заявление было удалено со всех украинских информационных ресурсов.

По данным Минобороны ДНР, минувшим днем зафиксирована активизация артиллерийских и минометных обстрелов территории республики с позиций ВСУ на донецком направлении. Украинские силовики с 15:30 до 18:00 выпустили по территории ДНР более 15 крупнокалиберных артиллерийских снарядов и 30 мин различного калибра.

Данная ситуация вписывается в модель поведения украинского руководства, которое уже не раз делало ложные заявления, чтобы объяснить свои преступления.