Хирург из Италии проводит уникальные операции в Сыктывкаре

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Известный итальянский хирург-уролог Роберто де Кастро прилетел в Сыктывкар, чтобы провести уникальные операции шести детям с синдромом адреногенитальности. Они родились с вторичными половыми признаками, не свойственными их полу. Первая операция проведена сегодня. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Один из ведущих мировых урологов разработал собственный метод хирургического лечения такого рода патологий и делится им, разъезжая по всему миру. Подготовка к мастер-классам знаменитого итальянца в Сыктывкаре шла около года.

«В настоящее время у нас проходит конференция по актуальным вопросам детской хирургии и урологии, посвященная 50-летию создания детской хирургической службы в Республике Коми. Был приглашен детский хирург с мировым именем, профессор, врач итальянской клиники Petrucciani Hospital Роберто де Кастро. Он является автором метода лечения редкой патологии надпочечников — адреногенитального синдрома. Мы подобрали к его приезду шестерых детей с такой тяжелой патологией. Поскольку адреногенитальный синдром встречается крайне редко в медицинской практике, пациентов искали по всей России», — рассказал корреспонденту ФАН главный врач Республиканской детской клинической больницы Игорь Кустышев.

Первую операцию, за которой следили более 50 ведущих специалистов из 18 российских регионов, Белоруссии и Казахстана, де Кастро провел сегодня утром. На операционном столе оказалась трехлетняя девочка с признаками ложного женского гермафродитизма. В переводе с медицинского языка на общедоступный это означает, что половые железы у нее развиты как у женщины, а наружные половые органы — как у мужчины. Такая патология возникает из-за избытка гормонов андрогенов. Итальянский хирург провел ей клиторопластику и вагинопластику. Иными словами, разделил мочевыводящую систему — уретру от влагалища.

Операция транслировалась в зале, где собрались ведущие специалисты в области детской хирургии, приехавшие перенять опыт. Во время видеотрансляции Роберто де Кастро комментировал свои действия, а приехавшие на мастер-классы специалисты задавали ему вопросы через переводчика. Ранее в регионах России подобные операции почти не проводились, пациентов направляли на лечение в федеральные или зарубежные учреждения.

Роберто де Кастро остался доволен первым днем работы. Сыктывкар оказался уникальным местом, где для его мастер-классов нашли сразу шестерых детей с такими редко встречающимися патологиями.

«Я буду рад применить технологию, которую разработал вместе со своей командой. Эта технология будет применена в сложных случаях заболевания. Клиническая база вашей больницы позволяет проводить такие операции. Также большая удача, что организаторам удалось проделать колоссальную работу и собрать сразу нескольких пациентов с этим редким заболеванием. Степень сложности операций разная, поэтому участники конференции увидят весь спектр применения моей технологии. Самое главное, что девочка, прошедшая через эту операцию, сможет вырасти полноценной женщиной, сможет в дальнейшем завести семью, иметь детей», — пояснил хирург.

Сегодня же будет прооперирован еще один ребенок с синдромом адреногенитальности.