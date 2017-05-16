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Сирия, 16 мая. Курды отразили мощную контратаку ИГ** к востоку от Ат-Табки, ликвидировав более 50 боевиков. В ходе операции ВВС западной коалиции в городе Ракка погибли 17 гражданских лиц. Сирийская авиация и артиллерия нанесли мощный удар по позициям ИГ к югу от Пальмиры, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): нанесла авиаудары и провела артиллерийский обстрел позиций ИГИЛ* на юге от Пальмиры, уничтожены два пикапа с установленными пулеметами и танк террористов; ведет перестрелки с «Джебхат ан-Нусрой»*** на южной окраине Даръа.

«Исламское государство» (ИГИЛ): оказалось под обстрелом полиции Ирака в Мосуле; нанесло удары по подконтрольным армии САР районам Дейр эз-Зора с помощью беспилотников.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): обстреляла квартал алавитов в Дамаске из минометов.

Курды: отбили нападение ИГИЛ к востоку от Ат-Табки, при этом нейтрализовав не меньше 53 террористов.

Международная коалиция: ударила по мирным районам Ракки, убив в результате 17 мирных жителей, в том числе женщин и детей; провела бомбардировку позиций ИГ к западу от Ат-Табки.

Провинция Дамаск

В Дамаске в квартале Дахият Аль-Асад, где проживают преимущественно алавиты, зафиксированы взрывы как минимум десяти крупнокалиберных мин, выпущенных с направления оккупированного боевиками-исламистами пригорода Хараста на северо-востоке города, передал местный источник. В результате обстрела несколько жилых домов получили частичные разрушения. Жертв среди мирного населения, согласно предварительным данным, нет. В этом регионе базируются, в частности, отряды группировки «Джебхат Фатх аш-Шам», самой радикальной среди других организаций оппозиционного блока. Боевики, например, активно используют смертников, причем для атак как правительственных позиций, так и гражданских объектов.

Боевики «Джейш Аль-Ислам»***** обнародовали отрывок из видеозаписи, на которой запечатлено уничтожение танка Т-72 Сирийской арабской армии (САА) в ходе столкновений в столичном районе Джобар еще в 2013-м году. Однако, передает портал Military News, исламисты выдают данный материал за недавнюю запись последних боев между сторонами в районе поселения Бейт Наима в Восточной Гуте. Кроме того, стычки между отрядами «Джейш Аль-Ислам» и войсками САР сегодня фиксировались недалеко от города Аль-Мухаммадия, после того как террористы обстреляли жилые кварталы населенного пункта.

Провинция Хомс

Сирийские ВВС и артиллерия нанесли серию мощных ударов по укрепленным районам боевиков «Исламского государства»* недалеко от населенного пункта Ас-Суккария и вблизи высоты Аль-Абтар к югу от Пальмиры в преддверии новой серии атак САА. По информации новостного центра Damascus Now, в ходе боевого вылета были ликвидированы две автомашины с установленными пулеметами крупных калибров и танк боевиков. Сообщается также о численных потерях внутри ИГИЛ, однако точные данные только формируются.

Таким образом, сирийская армия продолжает развивать наступление в районе Пальмиры сразу на всех направлениях. Напомним, ранее сообщалось, что войска армии САР нанесли террористам ИГ значительный урон в численном составе и технике в ходе тяжелых столкновений к северо-западу и к востоку от древнего города.

Провинция Дейр эз-Зор

Как передает местный источник, боевые беспилотники ИГИЛ нанесли несколько ударов по району Аль-Джура в Дейр эз-Зоре. Эту часть города контролируют сирийские военные. Тем не менее атаке подверглись не только правительственные блокпосты, но и мирные кварталы административного центра. Напомним, сегодня утром террористы провели минометный обстрел жилых районов города, в результате чего были убиты и ранены больше 20 гражданских лиц, в том числе 16 детей.

Силы армии САР и «Исламского государства» делят территорию Дейр эз-Зора почти пополам, однако практически вся остальная часть провинции находится в оккупации террористов. Бои за город длятся уже третий год.

Провинция Даръа

Оппозиционный источник заявил о массированных артиллерийских обстрелах САА по опорным пунктам незаконных формирований на окраине района Даръа Аль-Балад на юге города Даръа. Никаких сведений о возможных потерях в рядах вооруженной оппозиции источник при этом не сообщает. В южной части республики находится одна из зон деэскалации, однако в регионе концентрируются, в частности, мощные силы «Джебхат ан-Нусры», в отношении которой принятый в Астане меморандум не действует.

Другой канал в соцсети Twitter (@nabaamedia) сообщает о вновь начавшихся перестрелках между правительственными военнослужащими и боевиками формирования «Джебхат Фатх аш-Шам» и его союзников по альянсу «Тахрир аш-Шам» в другом южном районе административного центра провинции — Аль-Маншии. На данный момент почти 85% территорий этого района были захвачены исламистами.

Провинция Идлиб

Группа неизвестных боевиков совершила нападение на пункт управления формирования «Джейш Аль-Фатх» к востоку от города Маарет Аль-Нуман, расположенного на юге от Идлиба. Согласно информации местного источника, в результате атаки был убит один из полевых командиров — Рифат Аль-Штеви. Нападавшие захватили вооружение боевиков и скрылись с места происшествия на автомобиле «Джейш Аль-Фатх».

В провинции Идлиб, полностью контролируемой исламистами, вновь активизировались ожесточенные стычки между боевиками отдельных формирований сирийской вооруженной оппозиции. Так, накануне шли столкновения между силами крупнейших организаций — «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам».

Провинция Ракка

Бойцы Сирийских демократических сил (SDF)**** отбили неожиданную атаку отрядов «Исламского государства» вблизи населенного пункта Ас-Сафсафа, находящегося к востоку от города Ат-Табка. При этом в ходе вспыхнувших столкновений были ликвидированы как минимум 53 боевика. Об этом сообщает курдский источник в Twitter (@khabralyakin). Ат-Табка была захвачена курдами еще несколько недель назад, однако в ее окрестностях, преимущественно — к северу, все еще фиксируются очаги сопротивления боевиков.

Кроме того, информационный канал в Twitter (@Raqqa_SL) сообщает, что ВВС коалиции нанесли пять ударов с воздуха по позициям ИГ в районе населенного пункта Дибси Фарадж к северо-западу от Ат-Табки вблизи границы с провинцией Алеппо. В этом районе все еще концентрируются мощные силы террористической организации. Информации о результатах бомбардировки не поступало.

Коалиционная авиация, кроме того, продолжила вести бомбардировки территорий, оккупированных террористами ИГИЛ, в черте города Ракка. Согласно оппозиционному источнику, в результате налета в районе Аль-Машлаб погибли 17 гражданских лиц, в их числе — женщины и дети, еще 40 человек получили ранения.

Ирак

Отряды федеральной полиции Ирака ведут обстрелы последних позиций отрядов «Исламского государства» на западе Мосула, передает Twitter-канал (@DaeshCrimes). Военнослужащие используют в основном пулеметы, а также стрелковое оружие и гранаты. Несмотря на то, что под контролем террористического формирования остается всего лишь 2% западной части города, согласно данным Damascus Now, отряды боевиков не перестают оказывать упорного сопротивления.

* Организация запрещена на территории РФ.