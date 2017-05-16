Россия поднимет вопрос о новых санкциях Украины на Совете ОБСЕ

В закладки

Скопировать

Вена, 16 мая. Российская делегация планирует на заседании совета ОБСЕ поднять вопрос о новых санкциях Украины в отношении российских политиков, СМИ, соцсетей, сообщил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Вопрос о введенных Украиной антироссийских санкциях будет поднят на ближайшем заседании ОБСЕ, сообщил постпред РФ при организации по вопросам безопасности Александр Лукашевич. По словам дипломата, российская сторона «разочарована и возмущена такими действиями нынешней украинской власти», которая ограничивает право пользования всемирной паутиной, в том числе соцсетями вне зависимости от их национальной принадлежности.

Действия украинских властей совершенно недопустимы в рамках ОБСЕ, сказал Лукашевич. «Здесь речь идет о жесткой дискриминационной мере, которая вписывается в общий курс украинского руководства на осложнение отношений с Россией», — пояснил он. Отметим, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях в отношении граждан РФ, СМИ, соцсетей.