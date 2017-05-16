Киев понесло: Захарова ответила на принятие Радой закона о георгиевских лентах

Москва, 16 мая. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова считает принятый Верховной радой Украины запрет на ношение георгиевских лент антидемократическим и антиисторическим.

По словам дипломата, действия Киева ставят под сомнение возможность объединения страны.

«Евровидение» завершилось — вот киевский режим и понесло. Для решения настоящих проблем ни сил, ни воли нет. А на перекраску тигров деньги сейчас найдут», — подчеркнула она.