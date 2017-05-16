Киев понесло: Захарова ответила на принятие Радой закона о георгиевских лентах
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Москва, 16 мая. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова считает принятый Верховной радой Украины запрет на ношение георгиевских лент антидемократическим и антиисторическим.
По словам дипломата, действия Киева ставят под сомнение возможность объединения страны.
«Евровидение» завершилось — вот киевский режим и понесло. Для решения настоящих проблем ни сил, ни воли нет. А на перекраску тигров деньги сейчас найдут», — подчеркнула она.
Напомним, парламентарии Украины ввели штрафы за ношение георгиевских лент.
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