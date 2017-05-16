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Политика
Киев понесло: Захарова ответила на принятие Радой закона о георгиевских лентах

Киев понесло: Захарова ответила на принятие Радой закона о георгиевских лентах

19:00  16 Мая 2017
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Киев понесло: Захарова ответила на принятие в Киеве закона о георгиевских лентах

Москва, 16 мая. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова считает принятый Верховной радой Украины запрет на ношение георгиевских лент антидемократическим и антиисторическим.

По словам дипломата, действия Киева ставят под сомнение возможность объединения страны.

«Евровидение» завершилось — вот киевский режим и понесло. Для решения настоящих проблем ни сил, ни воли нет. А на перекраску тигров деньги сейчас найдут», — подчеркнула она.

СМИ:"ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ПРИМЕНЕНИИ ШТРАФОВ И АРЕСТА ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И НОШЕНИЕ ГЕОРГИЕВСКОЙ ЛЕНТЫ НА УКРАИНЕ"...

تم نشره بواسطة ‏‎Maria Zakharova‎‏ في 16 مايو، 2017

Напомним, парламентарии Украины ввели штрафы за ношение георгиевских лент.

Алексей Громов
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