Хмеймим: на российской авиабазе в Сирии открылась выставка художника из Рязани

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Хмеймим, 16 мая. Рязанский художник Владимир Янаки открыл персональную выставку на базе ВКС РФ.

Владимир Янаки привез в культурно-досуговый центр авиабазы «Хмеймим» выставку «С любовью к Родине». Художник рассказал, что самое главное для него - радовать своими работами людей, которые защищают россиян и борются с террористами в Сирии.

Экспозиция «С любовью к Родине» включает в себя 23 картины с видами рязанской природы и русского Севера, также в выставке присутствуют сюжетно-жанровые композиции. Работы художника выставлялись в министерстве обороны РФ в Москве, после чего отправились на авиабазу в Хмеймим. Российские летчики поблагодарили Владимира Янаки за возможность вспомнить красоты родной природы и порадоваться новой творческой встрече.