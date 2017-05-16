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Политика
Володин рассказал швейцарскому коллеге об успехах женщин в российской политике

Володин рассказал швейцарскому коллеге об успехах женщин в российской политике

18:38  16 Мая 2017
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Володин рассказал швейцарскому коллеге об успехах женщин в российской политике

Москва, 16 мая. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал своему швейцарскому коллеге о правах женщин в России. 

Эта тема была затронута в ходе встречи Володина с председателем Национального совета (нижняя палата парламента) Федерального собрания Швейцарии Юргом Шталем.

Володин отметил, что женщины в России имели политические права с 1917 года. 

«Валентина Ивановна Матвиенко возглавляет парламент нашей страны, представитель центрального банка РФ Набиуллина прекрасно справляется со своей работой», — перечислил спикер. 

Кроме того, главами избирательной комиссии, институтов уполномоченного по правам человека и ребенка являются женщины; помимо этого, представительницы прекрасного пола занимают должности вице-спикеров. 

#володин
Владимир Багров
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