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Член спецподразделения сирийской армии ISIS Hunters («Охотники на ИГ»*) заявил, что президент США Дональд Трамп и его правительство поддерживают террористические группировки в Сирии.

Федеральное агентство новостей представляет обзор статьи «Охотники на ИГ» обвинили Трампа в поддержке терроризма в Сирии», опубликованной новостным агентством FARS.

Амир Ахмад Ахмад, член спецподразделения сирийской армии ISIS Hunters, в видеоролике предостерег Трампа от вмешательства во внутренние дела Сирии, а также от поддержки террористических группировок.

Он также раскритиковал президента США за военную агрессию, направленную против Сирии, обратившись к нему напрямую.

«Трамп, ты не мог встретиться с нами лицом к лицу, поэтому ты нанес удар по нашим землям ракетами с расстояния в тысячи километров. Но они не навредили нам. Мы бодры духом и готовы нанести ответный удар в любой момент. Мы всегда начеку, чтобы дать отпор», — заявил он.

Ранее в этом месяце военный источник рассказал о том, что сирийская армия направилась в регион Бадия-Аль-Шам провинции Даръа, чтобы предотвратить совместный план США, Великобритании, Иордании и террористических группировок по созданию буферной зоны на юге Сирии.

Источник подчеркнул важность этой операции и заявил, что сирийские солдаты восстановили безопасность в регионе между восточным Дамаском и Бадия-Аль-Шам.

Он сказал, что в ходе операции важную роль сыграли задействованные в Таль Даку и других регионах, сообщающихся с Даръа на юге, сирийские истребители и вертолеты. Он добавил, что проведение данной операции заставило ИГ (террористическая организация, запрещенная на территории России) отступить.

Ранее сообщалось, что США стремятся создать буферную зону на обширной территории провинции Даръа и части провинции Эль-Кунейтра для того, чтобы постепенно вывести эти земли из-под контроля сирийского правительства. Согласно другим сообщениям, иорданские и британские военные готовятся к высадке на территории Сирии. Кроме того, военные действия неожиданно вспыхнули на сирийской границе с Иорданией и Израилем.

Президент Сирии Башар Асад в прошлом месяце заявил, что Дамаск располагает данными разведки о том, что Иордания планирует ввести войска в Сирию при поддержке США.

«У нас действительно есть такая информация, но Иордания и так поддерживала действия американцев еще со времен начала войны в Сирии», — заявил Асад.

Он добавил, что «именно США разрабатывают планы, определяют игроков и распоряжаются всем, что выходит из Иордании в направлении Сирии, в том числе иорданскими и турецкими террористами, начиная с первого дня войны».

Это заявление было сделано по итогам переговоров, прошедших в апреле между Трампом и королем Иордании Абдаллой II. Лидеры двух стран провели двустороннюю встречу в Белом доме по важнейшим вопросам Ближнего Востока, таким, как методы борьбы с ИГ.

Иордания является частью возглавляемой США коалиции против ИГ. Эта коалиция наносит авиаудары по территориям, захваченным террористами в Сирии, без одобрения сирийских властей и ООН и тем самым нарушает международное право.

* Организация запрещена на территории РФ.