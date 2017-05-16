Грузия опасна и трудна: МИД РФ предупреждает

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МИД России предупредил граждан о рисках посещения Грузии. Поводом стало внесение бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в «черный список» властями этой страны. Интересно, что это решение произошло уже постфактум, после того как Лужков вместе с супругой посетил территорию Грузии на майские праздники.

Формальным поводом для такого запрета стали визиты Лужкова в Абхазию и Южную Осетию, которые мэр Москвы посетил с официальным визитом в 2009–10 годах. Стоит отметить, что за прошедшие годы российские граждане в аналогичной ситуации неоднократно подвергались в Грузии штрафам и даже тюремному заключению, поэтому заявление российского МИД о риске посещения Грузии отнюдь не беспочвенно.

Проблема-2008

На сегодняшний день независимый статус Абхазии и Южной Осетии не признается официальным Тбилиси: формально эти страны до сих пор находятся с Грузией в состоянии войны, которая продолжается с перерывами вот уже четверть века. Вооруженные конфликты 1991–93 годов, спровоцированные распадом СССР, обеспечили фактическую независимость этих небольших республик от Грузии, которая такое положение вещей ожидаемо не признала.

Вплоть до 2008 года эти замороженные конфликты пребывали в неактивном состоянии. Мировые державы предпочитали не замечать существования крошечных непризнанных государств и рассматривали исключительно Грузию в качестве правопреемницы «советского наследия» на территории бывшей Грузинской ССР.

В те годы Россия занимала выжидательную позицию в абхазо-осетино-грузинском урегулировании, не видя варианта национального примирения и рассчитывая исключительно на ограниченные силы российских миротворцев. При этом Москва руководствовалась рядом соглашений о присутствии смешанных сил по поддержанию мира на территории непризнанных республик.

«Подвешенный» статус Абхазии и Южной Осетии и слабая активность России на кавказском направлении породили в грузинском руководстве иллюзию безнаказанности. В итоге бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выбрал силовой вариант решения абхазской и южно-осетинской проблем. На фоне масштабной помощи США в 2008 году Грузия предприняла попытку военного захвата Южной Осетии, что привело к известным событиям войны «08.08.08», в ходе которой грузинские власти потеряли контроль над обеими непризнанными республиками, а грузинская армия была полностью разбита.

Горячее обострение конфликта сняло неопределенное состояние абхазского и южно-осетинского вопросов. Вслед за победой в ходе молниеносной войны последовал ряд дипломатических шагов, включающих признание Россией Абхазии и Южной Осетии и начало широкомасштабного сотрудничества с непризнанными республиками. Это означало приход российских инвестиций и, конечно, массовый туризм россиян.

Грузия: мы против российских туристов!

С момента формального провозглашения независимости Грузии от СССР, которое произошло 9 апреля 1991 года, центральное грузинское правительство в Тбилиси рассматривает Абхазию и Южную Осетию как составные части Грузии, называя их «Автономная республика Абхазия» и «Цхинвальский регион». В силу этого присутствуют и разночтения в вопросе присутствия иностранцев на территориях этих республик.

Уже в октябре 2008 года в Грузии был принят закон «Об оккупированных территориях», который всячески ограничивает экономическую и иную деятельность иностранцев в Абхазии и Южной Осетии, а также запрещает посещение этих республик без разрешения официального Тбилиси. Нарушение правил въезда для граждан наказывается крупным денежным штрафом. В некоторых случаях предусмотрен даже тюремный срок.

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Кроме того, после августовских событий 2008 года Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой, закрыв посольство в России. Сегодня Грузию в российско-грузинских дипломатических отношениях представляет секция интересов Грузии в посольстве Швейцарии, а российские интересы представляет аналогичная секция в швейцарском посольстве в Тбилиси.

Такое непрямое дипломатическое представительство создает дополнительные риски при возникновении проблем у российских туристов или бизнесменов в Грузии. Защита интересов потерпевших и задержанных становится трудной многоходовкой, в которой российские дипломаты ограничены в методах.

При этом российский МИД не зря предупреждает об опасностях: каждый год внешнеторговый оборот Грузии с Россией неуклонно растет, и в прошлом году наша страна заняла в грузинской внешней торговле уже второе место, вплотную приблизившись к Турции. Кроме того, Грузия становится все более популярным местом отдыха для россиян — так, в прошлом году ее посетили с туристическими и рекреационными целями более миллиона наших сограждан, что на 12% больше, чем годом ранее.

Все это и создает большую часть рисков для российских туристов и бизнесменов, так как последовательное посещение Абхазии, Южной Осетии и Грузии или одновременное ведение бизнеса в этих странах чревато уголовным преследованием со стороны грузинских спецслужб.

При этом изменение существующего статус-кво в конфликте Абхазии, Южной Осетии и Грузии в грузинском варианте урегулирования вряд ли возможно. За прошедшие четверть века во всех трех странах сформировались собственные политические общности и элиты, а этнический вопрос и пролитая кровь делают перспективы примирения весьма призрачным.

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К тому же, по заявлениям грузинской стороны, вопрос нормализации российско-грузинских отношений встанет на повестку дня, только если Москва присоединится к плану восстановления территориальной целостности Грузии. Это ставит весьма трудные условия для начала такого рода процесса.

Таким образом, предупреждение российского МИДа стоит воспринимать максимально серьезно. Не все из нас были мэром Москвы и не у всех есть возможность посмеяться над внесением собственного имени в «черный список» постфактум.