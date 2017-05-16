ВКС РФ зафиксировали более 10 пусков ракет за зимний период обучения

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Москва, 16 мая. Воздушно-космические силы Российской Федерации зафиксировали в зимний период обучения более 10 пусков иностранных и отечественных ракет. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, с ноября по апрель Космические войска, которые входят в состав ВКС РФ, зафиксировали 10 пусков баллистических и космических ракет.

«Средства Главного центра предупреждения о ракетном нападении с ноября по апрель обнаружили более 10 пусков отечественных и иностранных баллистических ракет и ракет космического назначения», — говорится в сообщении.

Кроме того, подразделения Космических войск провели более 230 тысяч сеансов связи с космическими аппаратами российской орбитальной группировки, а также приняли участие в 20 тактических учениях с боевой стрельбой.