В ЦРУ назвали «общепризнанным фактом» вмешательство РФ в выборы президента США

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Вашингтон, 16 мая. Центральное разведывательное управление США ответило на заявление бывшего сотрудника ведомства Рэя Макговерна о возможном вмешательстве руководства ЦРУ в президентские выборы в стране.

Ранее экс-агент выступил в программе Going Underground на телеканале RT. Макговерн напомнил, что одно из последних разоблачений сайта WikiLeaks указывает на то, что ЦРУ имеет в своем активе программу, которая способна маскировать свои действия в Сети. Таким образом скрывают происхождение создателей вредоносных программ, выдавая их за россиян, китайцев или граждан других стран.

По словам бывшего сотрудника, «вмешательство» РФ в американские выборы на самом деле было осуществлено главой ЦРУ Джоном Бреннаном.

В ответ на обвинения, ЦРУ прокомментировало, что вмешательство Москвы в выборы главы государства в США является «общепризнанным фактом». Также в ведомстве подчеркнули, что никто не сомневается в вине России, а главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж является «пособником террористов и диктаторов».