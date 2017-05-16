Главные новости 16 мая

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей вторника, 16 мая.

Специалисты назвали топ-3 автомобилей для «экономных» автолюбителей на российском рынке. Аналитики назвали топ-3 самых «экономичных» авто на российском рынке.

Сильвио Берлускони прокомментировал необычный союз нового президента Франции Эммануэля Макрона и Брижит Тронье. Берлускони посмеялся над престарелой женой Макрона.

Глава GM-Avtovaz анонсировал стоимость нового внедорожника Chevrolet Niva, продажи которого начнутся в мае 2017 года. Стала известна цена новой модели Chevrolet Niva.

Метеорит, который уничтожил динозавров, упал в самом худшем из возможных мест, считает международная группа экспертов. Ученые: метеорит, убивший динозавров, упал в худшем из возможных мест.

В Завитинском муниципальном образовании Амурской области были обнаружены 11 авиабомб, предположительно времен Великой Отечественной войны. Авиабомбы времен Великой Отечественной войны нашли в Приамурье.

На Украине заблокировали доступ к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», к поисковой системе «Яндекс» и ресурсам компании Mail.ru. Такая мера предусмотрена указом о новых санкциях в отношении Российской Федерации, который подписал президент Украины Петр Порошенко. Мальчик, ты слишком много себе позволяешь: в Совфеде призвали ЕС «остановить своего бультерьера».

Россия увеличила объем инвестиций в ценные бумаги американского правительства в марте текущего года — до 99,8 миллиарда долларов, говорится в опубликованном докладе министерства финансов США. Россия увеличила инвестиции в гособлигации США.

Бывшая жена Никиты Джигурды Марина Анисина призналась, что забеременела в третий раз от своего бывшего мужа. Экс-супруга Джигурды Анисина рассказала, от кого забеременела в третий раз.

Самыми невыгодными для автостраховщиков остаются люксовые автомобили премиум-класса. Страховщики назвали топ-5 самых невыгодных автомобилей.

Президент Российской Федерации Владимир Путин разрешил ФСБ изымать земельные участки для государственных нужд. Путин позволил ФСБ изымать земельные участки для госнужд.