Дамаск: взрыв произошел в лагере для беженцев «Рукбан», есть жертвы

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Дамаск, 16 мая. Сирийский лагерь для беженцев атаковали смертники «Исламского государства»*.

Сирийские источники сообщают о взрыве двух заминированных автомобилей в лагере «Рукбан» на границе Сирии и Иордании. При взрыве погибло как минимум шесть человек. Источник отмечает, что многие получили тяжелые ранения, и количество жертв может увеличиться.

Ответственность за теракт взяли на себя боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Лагерь «Рукбан» является пристанищем для беженцев и боевиков вооруженных оппозиционных группировок, одна из которых противостоит боевикам «Исламского государства».

* Организация запрещена на территории РФ.