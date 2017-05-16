Google оплатила все административные штрафы ФАС

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Москва, 16 мая. Американская компания Google оплатила все административные штрафы, которые представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) назначили в рамках расследования.

«Корпорация Google Inc. оплатила все административные штрафы, назначенные ФАС России в рамках антимонопольного расследования», — цитирует заявление пресс-службы ведомства РИА Новости.

Напомним, ранее представители ФАС проинформировали о том, что 9 мая 2017 года компания Google оплатила административный штраф в размере 438 миллионов рублей.