BMW готовит лимитированный выпуск купе 2-Series

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Берлин, 16 мая. Автоконцерн BMW выпустит 750 особых купе 2-Series — спорткары M240i Performance Edition, которые получат особый набор функций и аксессуаров M Performance Parts.

Авто спецлинейки BMW будут представлены только в белом цвете. M240i Performance Edition получат интересный дизайн — некоторые элементы выкрасят в черный матовый цвет. Купе также оснастят черно-серебристыми 19-дюймовыми колесными дисками, а в салоне появится спортивный руль и фирменные аксессуары BMW. Моторный отсек представлен 340-сильным трехлитровым турбомотором с шестиступенчатой МКПП, либо с с восьмидиапазонным «автоматом».

Стоимость новинки пока не оглашается, но заказать его можно будет с середины лета 2017 года. Эксперты полагают, что ограниченный тираж модели сделает ее привлекательной для покупателя.​