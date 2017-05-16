Назван виновник взрыва газа в жилом доме в Волгограде

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Волгоград, 16 мая. Взрыв газа произошел в жилом доме в Волгограде. Погибли три человека, около десяти пострадали. Определен виновник взрыва — это индивидуальный предприниматель, у которого во дворе стоит продуктовый ларек.

Как сообщили ФАН, предприниматель получил разрешение на подключение к водопроводу, но не согласовал сами работы, решив произвести врезку самостоятельно. Во время врезки и повредил газопровод. К настоящему моменту предприниматель исчез, правоохранители устанавливают его местонахождение.