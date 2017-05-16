ВВС США могли разрушить плотину в Ракке

В закладки

Скопировать

Ракка, 16 мая. Местные жители сообщают, что причиной разрушения плотины в Ракке стали авиаудары ВВС американской коалиции.

Арабские СМИ ссылаются на местное население Ракки, которое обвиняет проамериканские информационные агентства в заведомой лжи об уничтожении плотины и затоплении города. Проамериканские СМИ обвинили в техногенной катастрофе джихадистов, которые якобы самостоятельно осуществили сброс воды на ГЭС «Аль-Баа» и затопили город.

Журналисты рассуждают, что боевикам «Исламского государства»* (террористическая группировка запрещена в России) просто нет смысла затапливать собственные позиции в городе, считающимся столицей «Халифата». Ранее отмечалось, что в Ракке находится около 4 000 боевиков, и они не намерены сдавать населенный пункт. Также сообщалось о неоднократных авиаударах ВВС США по дамбам на реке Евфрат, а также по мирному населению Сирии и Ирака.

* Организация запрещена на территории РФ.