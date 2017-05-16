Магнитные бури и шторм надвигаются на Москву
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Москва, 16 мая. Столичные синоптики предупредили о том, что неустойчивая геомагнитная обстановка может осложнить жизнь москвичам.
Согласно предварительным данным центра погоды «Фобос», с 17 по 21 мая потоки солнечного ветра станут причиной возмущений в магнитосфере Земли. Это приведет к образованию магнитных бурь.
Кроме того, в Москве было объявлено штормовое предупреждение (порывы метра могут достигать 12–17 метров в секунду).
Напомним, ранее стало известно о том, что на российскую столицу надвигается похолодание.
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