Магнитные бури и шторм надвигаются на Москву

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Москва, 16 мая. Столичные синоптики предупредили о том, что неустойчивая геомагнитная обстановка может осложнить жизнь москвичам.

Согласно предварительным данным центра погоды «Фобос», с 17 по 21 мая потоки солнечного ветра станут причиной возмущений в магнитосфере Земли. Это приведет к образованию магнитных бурь.

Кроме того, в Москве было объявлено штормовое предупреждение (порывы метра могут достигать 12–17 метров в секунду).

Напомним, ранее стало известно о том, что на российскую столицу надвигается похолодание.