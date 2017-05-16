Проблема Сирии никому в Европе не позволит остаться в стороне — Володин

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Москва, 16 мая. Никто не сможет остаться в стороне от ситуации в Сирии, так как международный терроризм не признает нейтралитета, заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

В ходе встречи с председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарии Юргом Шталем, Володин коснулся актуальных вопросов мировой политики.

По его мнению, ситуация в САР непосредственно имеет отношение к Парламентской ассамблее ОБСЕ, которая предпочитает эту тему игнорировать. Спикер Госдумы добавил, что ситуация в Сирии должна рассматриваться на самом высоком уровне, так как касается безопасности, борьбы с коррупцией, и вопросов, связанных с миграционной политикой. Как отметил Володин, это тема, которая должна быть во главе повестки ПАСЕ. Он также подчеркнул, что страны, имеющие отношение к Европе не могут оставаться в стороне и сохранять нейтралитет.

«Терроризм не признает этих правил», — добавил Володин.

Ранее Володин пригласил коллег из Швейцарии посетить Сирию вместе с российскими депутатами.