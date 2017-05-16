Захарченко опасается масштабной экологической катастрофы в Донбассе

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Донецк, 16 мая. Глава ДНР Александр Захарченко открыл в Донецке международную научно-практическую конференцию «Экологическая ситуация в Донбассе: проблемы безопасности и рекультивации поврежденных территорий для их экономического возрождения».

Выступая на открытии форума глава ДНР отметил высокий риск экологических катастроф в Донбассе из-за украинской агрессии, а также напомнил об игнорировании этой проблемы со стороны Киева.

«В Донбассе находится большое количество промышленных предприятий. Эти предприятия и в мирное время наносили вред окружающей среде. На сегодняшний день эта проблема усугубилась ведением боевых действий. В связи с этим риск техногенных катастроф и экологических аварий увеличивается в несколько раз», — заявил Захарченко.

Он также отметил, что обращался к украинской стороне с требованием допустить специалистов ДНР на промышленные предприятия, которые находятся на подконтрольной Киеву территории Донбасса, однако власти Украины на это не отреагировали.