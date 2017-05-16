Штраф или арест: Рада утвердила закон о наказании за ношение георгиевской ленты

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Киев, 16 мая. Украинский парламент запретил использование в стране георгиевской ленточки, установив за это административное наказание, такое решение поддержали 238 депутатов Рады.

Ношение георгиевской ленточки во время массовых мероприятий предполагает административный штраф, сообщил один из авторов законопроекта депутат от «Народного фронта» Антон Геращенко. В пояснительной записке говорится, что георгиевская ленточка использовалась «пророссийски настроенными» украинцами. Согласно закону, использование запрещенной символики грозит наложением штрафа в размере до 150 необлагаемых налогом зарплатных минимумов, либо арест до 15 суток.