«Хезболла» намерена освободить от боевиков сирийско-ливанскую границу

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Каламун, 16 мая. Движение «Хезбола» ведет операцию по полной зачистке от боевиков границы Сирии и Ливана.

Руководство «Хезболлы» заявило об окончании военной операции в Забадани, после того, как все освобожденные от боевиков пограничные заставы были переданы Вооруженным силам Ливана. Сейчас бои ведутся с террористами в районе Западный Каламун в провинции Дамаск. Исламисты несут серьезные потери и скоро будут сметены, отмечает командование движения.

Целью операции является создание безопасной зоны на границе Сирии и Ливана, после чего сопротивление джихадистов угаснет, так как исчезнет возможность поставок боеприпасов, оружия и подкрепления.