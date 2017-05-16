Ерунда и фейки: почему Трампа обвиняют в «сливе» секретной информации Лаврову

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава МИД РФ Сергей Лавров доложил президенту России Владимиру Путину о встрече с президентом США Дональдом Трампом. Ранее Песков назвал сообщения о том, что в ходе встречи Трамп якобы «слил» Лаврову какую-то «секретную информацию», полной ерундой.

Президент США Дональд Трамп также разъяснил свою позицию на этот счет с помощью двух твитов.

«Как президент я хотел поделиться с Россией (на официальной встрече в Белом доме) — и у меня есть на это абсолютное право — сведениями о терроризме и безопасности авиаполетов, гуманитарных проблемах. Также я хочу, чтобы Россия значительно усилила свою борьбу против ИГ* и терроризма», — передает слова американского президента Газета.ru.

Напомним, что ранее американская газета The Washington Post запустила в новостную ленту сюжет о том, что Трамп якобы «слил» России через Лаврова секретные сведения, касающиеся деятельности террористической группировки «Исламское государство»* (запрещено в РФ). Был поставлен вопрос, а имел ли Трамп право делиться такой чувствительной информацией?

Еще до того, как сам президент успел ответить, глава комитета Конгресса США по делам Вооруженных сил Джон Маккейн заявил, что, да, Трамп имел полное право поделиться информацией об ИГ с Россией. Тем не менее сенатор не преминул отметить, что поступать так «нежелательно».

Федеральное агентство новостей решило разобраться в произошедшем.

«Конечно, как президент и верховный главнокомандующий США Дональд Трамп вправе принимать любые решения, которые касаются вопросов национальной безопасности. Другое дело, что обмен сведениями с Лавровым подымет новую волну антироссийской истерии в США. Собственно, с самого апреля она и не опускалась», — заявил в беседе с корреспондентом ФАН политолог Леонид Крутаков.

В любом случае, если информация касается ИГ и сирийской территории, то вряд ли ее вообще можно назвать секретной. «Военные разведки многих стран мира собирают информацию о Сирии. Учитывая, что там присутствуют ВКС РФ, можно предположить, что наши спутники и так видят все передвижения игиловцев, американцев и других сил. Оперативные данные о военной ситуации в Сирии и так нам доступны, потому я не думаю, что Трамп действительно мог раскрыть Лаврову какие-то новые секреты», — продолжает эксперт.

«Президент, я повторю, имеет право принимать все необходимые решения для обеспечения национальной безопасности собственной страны, в том числе и делиться оперативной информацией с другими державами. Я не думаю, что Трамп — самоубийца. Значит, вряд ли он разгласил в беседе с Лавровым какие-то действительно секретные сведения, касающиеся порядка и методов действия американской разведки в Сирии. Если же речь идет просто о каких-то действиях и перемещении ИГ, то ни о каких секретах здесь вообще не может быть и речи. ИГ является международной террористической организацией. Военные всех стран, участвующих в борьбе с терроризмом, должны координировать свои действия в борьбе против этой угрозы. Значит, они должны обмениваться информацией», — суммирует свою точку зрения Крутаков.

Другой собеседник нашего агентства, глава Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов придерживается схожей точки зрения. Он также указывает на то, что на данный момент российская военная разведка и спецслужбы и так имеют более полную информацию о ситуации в Сирии, чем американцы.

«Потому у меня большие сомнения, что Дональд Трамп мог сообщить что-то новое Сергею Лаврову. Конечно, что бы он там ни сообщил, он имел на это полное право. Естественно, американская пресса и Конгресс будут давить на Трампа также и в связи с этим инцидентом. Его будут клевать весь его срок: в том числе это будут делать и такие господа, как сенатор Маккейн. Такова участь всех внесистемных президентов. Политический истеблишмент США будет искать возможность приписать ему все, что угодно, в том числе и разглашение секретных сведений, лишь бы это мешало ему работать», — отмечает военный аналитик.

При предыдущих упоминаниях его «непозволительной близости с РФ» Трамп обычно подавал назад и демонстративно отдалялся от России. Можно предположить, что этот новый эпизод с «утечкой секретных сведений из Белого дома» повлияет на него таким же образом. В дальнейшем глава Белого дома будет координировать свои действия в Сирии с российской стороной еще менее охотно. С другой стороны, именно этого и добиваются представители политических элит США и аффилированные с ними СМИ.

«Будут прикладываться все усилия для того, чтобы совместная работа США и РФ в Сирии не началась. Это будет делаться только по одной причине: если такая совместная работа начнется, может начаться сближение российской и американской позиций и по ряду других направлений. Многие этого не хотят. Для таких политиков, как Джон Маккейн, Россия — главный назначенный враг. Возможно, когда-нибудь ее заменит Китай, и тогда будет другая ситуация. Тем не менее пока с Китаем опасно связываться, так как он попросту может перекрыть многие финансовые потоки, идущие в США», — подводит итог Иван Коновалов.

* Организация запрещена на территории РФ.