ЛНР: Украина оставила без воды город с населением 40 тысяч человек

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Луганск, 16 мая. Город Первомайск в Луганской народной республике остается без водоснабжения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС ЛНР.

«По ситуации на 16 мая в Луганской народной республике действует чрезвычайная ситуация территориального уровня, связанная с отсутствием водоснабжения в Первомайске», — заявили в МЧС.

В ведомстве добавили, что власти Первомайска и сотрудники МЧС ЛНР осуществляют подвоз воды населению города. Стоит отметить, что в Первомайске проживают порядка 40 тысяч человек.

Напомним, 5 мая Украина полностью прекратила подачу воды в Луганскую народную республику, мотивируя свои действия задолженностью Луганска за поставки воды. Позднее представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что украинская сторона делает все возможное, чтобы не принимать от республики оплату за воду.