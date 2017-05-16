Де Мистура предложил обсудить конституцию Сирии в двух комнатах

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Женева, 16 мая. Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура предложил делегациям из Сирии новый механизм обсуждения вопросов конституции.

По словам члена делегации Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции (ВКП) Абдулы Хакима Башара, дипломат встретился с главой делегации ВКП. Он сообщил Насеру Харири, что готов организовать встречу в двух отдельных комнатах одновременно. В одной из них будет работать делегация правительства, в другой – оппозиция.

Помимо оппозиции от ВКП (4–5 человек) и представителей от платформ Москвы и Каира, в мероприятии должен принять участие представитель курдов.

Как отметил член делегации, переговоры будут касаться конституции Сирии и ее основных принципов.