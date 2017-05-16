Украинский офис «ВКонтакте» ответил на санкции Порошенко

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Киев, 16 мая. Официальный представитель украинского офиса «ВКонтакте» Влад Леготкин заявил о том, что администрация соцсети будет отстаивать интересы своих пользователей и партнеров.

Он указал на то, что 16 миллионов украинцев ежемесячно посещают сайт.

«Мы, команда «ВКонтакте», всегда обходили политику стороной. Считаем, что интернет по сути своей не имеет границ. Мы защищали и будем защищать интересы всех наших пользователей и партнёров», — подчеркнул Легкоткин, комментируя решение президента Украины Петра Порошенко о блокировке портала.

Напомним, ранее компания Mail.ru Group предупредила о том, что введенные Киевом санкции ударят по простым жителям Украины.