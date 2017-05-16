«Хезболла» блокировала «Ан-Нусру» на западе Каламуна

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Каламун, 16 мая. Отряды ливанской «Хезболлы» провели самостоятельную военную операцию на западе провинции Дамаск.

Сирийские источники отмечают, что отряды «Хезболлы» не только помогают правительственным войскам Сирии, но и ведут самостоятельные операции против террористов. Ливанцы окружили позиции боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) и постепенно сжимают вокруг них кольцо окружения.

Наиболее сильное сопротивление оказывается в районе Джуро-Флетах, «Хезболла» постоянно обстреливает укрепления боевиков из артиллерии и крупнокалиберных пулеметов. Отмечается, что джихадисты несут потери и скоро будут полностью подавлены.