Прокуратура ФРГ не нашла террористического следа в атаке на ФК «Боруссия»

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Берлин, 16 мая. Немецкая прокуратура не обнаружила террористического следа во взрыве у автобуса ФК «Боруссия», произошедшего в апреле, говорится в соответствующем заявлении ведомства.

Немецкие следователи не нашли «никаких признаков террористического следа» во взрыве, который произошел 11 апреля. Изначально следствие шло по ложному пути из-за записки, оставленной на месте инцидента. В данный момент правоохранительные органы ФРГ полагают, что причиной преступления стали финансовые мотивы. Полиция имеет подозреваемого по данному делу, расследование продолжается. Напомним, что при взрыве пострадал футболист «Боруссии» Марк Бартра.