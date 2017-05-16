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Прокуратура ФРГ не нашла террористического следа в атаке на ФК «Боруссия»

Прокуратура ФРГ не нашла террористического следа в атаке на ФК «Боруссия»

18:00  16 Мая 2017
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Прокуратура ФРГ не нашла террористического следа в атаке на ФК «Боруссия»

Берлин, 16 мая. Немецкая прокуратура не обнаружила террористического следа во взрыве у автобуса ФК «Боруссия», произошедшего в апреле, говорится в соответствующем заявлении ведомства.

Немецкие следователи не нашли «никаких признаков террористического следа» во взрыве, который произошел 11 апреля. Изначально следствие шло по ложному пути из-за записки, оставленной на месте инцидента. В данный момент правоохранительные органы ФРГ полагают, что причиной преступления стали финансовые мотивы. Полиция имеет подозреваемого по данному делу, расследование продолжается. Напомним, что при взрыве пострадал футболист «Боруссии» Марк Бартра.

Ирина Селезнева
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