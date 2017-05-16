Путин рассказал о выполнении гособоронзаказа за 2016 год

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Сочи, 16 мая. Гособоронзаказ в 2016 году был выполнен на 97%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны в Сочи.

С сегодняшнего заседания началась девятая серия совещаний с руководством Минобороны и ОПК. На совещаниях будут рассмотрены состояние и перспективы развития Вооруженных сил и оборонной промышленности страны.

В 2016 году гособоронзаказ был выполнен на 97%. Войскам было поставлено более 5,6 тысяч единиц новейших вооружений и порядка 3 тыс. отремонтированных и модернизированных образцов военной и специальной техники. Доля техники в состоянии постоянной готовности увеличилась до 58%.