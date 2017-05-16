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Россия
Медведев напомнил, когда МРОТ повысят до прожиточного минимума

Медведев напомнил, когда МРОТ повысят до прожиточного минимума

17:27  16 Мая 2017
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Медведев напомнил, когда МРОТ повысят до прожиточного минимума

Санкт-Петербург, 16 мая. Вопрос о выравнивании МРОТ и прожиточного минимума будет закрыт за два года. Об этом заявил председатель российского правительства Дмитрий Медведев на встрече с рабочими «Невского завода» в Петербурге.

По его словам, правительству в последние годы удалось существенно «подтягнуть МРОТ до прожиточного минимума» и довести его до 7500 рублей.

«С 1 июля текущего года это (минимальный размер оплаты труда. — ред.) уже будет 7800 рублей, и в ближайшие два года — я поставил задачу, у нас законопроект готовится — мы подтащим полностью МРОТ до уровня прожиточного минимума», — сказал премьер-министр, передает RT.

Напомним, в минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин обсудил с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым единовременное повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума.

Ранее вице-премьер РФ Ольга Голодец заявляла о необходимости приведения к одному знаменателю позиций работников, и работодателей в вопросе о повышении

#россия #медведев #мрот
Тимур Румянцев
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