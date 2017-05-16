Монорельсовую дорогу в Москве превратят в трамвайные пути

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Москва, 16 мая. Монорельсовую железную дорогу в Москве в следующем году перестроят в трамвайные пути, сообщил руководитель московского департамента строительства Андрей Бочкарев.

Переформатирование монорельсовой дороги в трамвайные пути начнется в 2018 году. Частично прежние конструкции будут сохранены там, где они необходимы для пересечения транспортных артерий.

«Трамвайный режим движения более эффективен, чем монорельсовый транспорт, — цитирует Бочкарева РИАМО. — Он очень чувствителен к погодным условиям, особенно к снегопадам, требует масштабного технического обслуживания».

Ранее трамвай столкнулся с тремя автомобилями в Москве.