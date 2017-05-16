Эпическая битва за Мосул близка к завершению — ИГ заперто в Старом городе

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Более 16 тысяч членов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» были убиты с начала операции в Мосуле, сообщает штаб международной коалиции.

Федеральное агентство новостей представляет документ, опубликованный Iraqi News.

Командование совместных операций объявило о взятии под контроль 89,5% западной части Мосула и убийстве 16467 членов «Исламского государства»* (организация запрещена в РФ).

Во вторник в ходе пресс-конференции генерал-майор Яхья Расул заявил, что «общее число убитых боевиков ИГ* достигло 16467 по состоянию на вчерашний день».

«100% территории восточного Мосула находится под контролем иракских войск», — заявил Расул, добавив, что жизнь там постепенно возвращается в мирное русло.

Было уничтожено 679 транспортных средств для установки мин-ловушек, 11 штабов группировки, 47 дронов и 76 мастерских по изготовлению мин-ловушек, а также были обезврежены 6661 бомба и 217 взрывных устройств, сообщил Расул.

«89.5% западного Мосула было освобождено. Только несколько районов остаются под контролем боевиков», — сказал он.

Также появилась информация, что иракские войска смогли изолировать основные места сражений, осадив боевиков ИГ в некоторых районах.

Капитан Али Аль-Дараджи из армейского подразделения по борьбе с терроризмом рассказал Shafaq News, что иракские войска взяли под полный контроль кольцевую развязку Тамуз у мечети Хафса бинт Омар на северо-западе Мосула.

А командир иракской антитеррористической службы генерал-лейтенант Абдул Гани Аль-Ассади заявил, что в ближайшие несколько дней произойдет полное освобождение Мосула, который будет объявлен городом, свободным от ИГ.

Аль-Ассади также добавил, что как только был освобожден район Ислах Аль-Зерайе, войскам антитеррористической службы удалось освободить также и район Аль-Уреиби, что позволило иракским войскам заблокировать связь между боевиками, заставив их повернуть в сторону Старого города, который остается последним оплотом ИГ в Мосуле.

* Организация запрещена на территории РФ.