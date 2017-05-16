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Киев, 16 мая. Запрет на российские соцсети нарушает права украинцев, в частности — право на свободу слова и информации, что является преступлением против общества. Об этом заявили депутаты «Оппозиционного блока».

«Это средневековое решение отбрасывает Украину в ряды тоталитарных государств, нарушая базовые права граждан на свободу слова и информации. Мы требуем отменить указ о запрете доступа к соцсетям и призываем все демократические силы мира нас поддержать», — говорится в заявлении.

Запретом на соцсети украинские власти не защищают национальную безопасность, а показывают свой страх перед гражданами, поскольку не в состоянии остановить войну и повысить уровень жизни людей. Целью Киева является «самосохранение через монополию на информацию и цензуру», считают депутаты.

Таким образом, власти бросили вызов не только всей Украине, но и всеми миру, уничтожая остатки уважения к себе, пишет «Парламентская газета».