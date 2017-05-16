Археологи раскопали в Израиле уникальный артефакт возрастом 9 тысяч лет

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Иерусалим, 16 мая. Группа археологов обнаружила древний камень во время раскопок в израильском городе Рамат Бейт Шемеш. Предположительно, он служит орудием труда для добычи огня.

Артефакт обнаружили в ходе исследовательских работ, которые предшествуют старту проекта реконструкции местной автомагистрали. Возраст камня составляет 9000 лет.

Ученые предполагают, что камень предназначался для разведения огня. В первую очередь на это указывают два отверстия и два желобка, соединяющие их. Такими камнями до сих пор пользуются некоторые племена.

Отверстия в камне, вероятно, заполнялись горючим материалом, затем вставляли ветку и быстро ее крутили, пока не появлялось пламя. Науке известно лишь десять подобных приспособлений. Вместе с камнем археологи нашли кости животных, орудия из камня и фрагменты браслета.