Путин позволил ФСБ изымать земельные участки для госнужд

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Москва, 16 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин разрешил Федеральной службе безопасности (ФСБ) изымать земельные участки для госнужд. Соответствующие данные были опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Как указано в документе, ФСБ РФ принимает в пределах своих полномочий решения об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд.

Напомним, ранее стало известно о том, что глава России Владимир Путин планирует посвятить целую неделю совещаниям, которые связаны с военными вопросами.