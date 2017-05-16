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Россия
Путин позволил ФСБ изымать земельные участки для госнужд

Путин позволил ФСБ изымать земельные участки для госнужд

17:15  16 Мая 2017
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Путин позволил ФСБ изымать земельные участки для госнужд

Москва, 16 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин разрешил Федеральной службе безопасности (ФСБ) изымать земельные участки для госнужд. Соответствующие данные были опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Как указано в документе, ФСБ РФ принимает в пределах своих полномочий решения об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд.

Напомним, ранее стало известно о том, что глава России Владимир Путин планирует посвятить целую неделю совещаниям, которые связаны с военными вопросами.

#путин
Алексей Громов
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