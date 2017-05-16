Четыре способа обмануть Порошенко: как обойти блокировку «ВКонтакте» и «Одноклассников» на Украине

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Расширение президентом Украины антироссийских санкций и блокировка местными провайдерами популярных соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также поисковой системы «Яндекс» только на первый взгляд кажется чем-то страшным и необратимым. На самом деле, запрет технически легко обойти — и скоро любой житель Украины сможет в этом убедиться. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Плагины для браузеров

Стремление к свободе слова на Украине теперь колеблется в районе между Китаем и Северной Кореей, но это не значит, что в этой стране не действуют способы заходов на запрещенные сайты, которые применяют пользователи по всему миру.

Так, один из самых простых способов обхода — встраивание плагинов в браузер. Плагины позволяют сменить IP-адрес. Конкретно в этом случае — украинский на русский. После этого ни провайдер, ни украинские законодатели не смогут остановить пользователя от посещений запретных сайтов. Сама технология VPN (Virtual Private Network, виртуальная частная сеть — прим. ФАН) представляет собой сеть, которая идет как бы поверх сети Интернет с защищенным соединением. Отсюда и название.

Ведущий плагин — Hola. Он бесплатный, еще один его плюс — совместимость со всеми основными браузерами. Также известен и плагин Zenmate, но он не поддерживается в ряде браузеров вроде Internet Explorer или Safari.

Как известно, этим способом пользуется, например, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. В своем аккаунте в Twitter он написал, что на все имеющиеся устройства он установил Opera VPN. Таким образом, запрет может обойти стороной и миллионы украинцев.

Прокси-сервер

За странным словом «прокси-сервер» скрывается технология, которая позволяет выполнять косвенные запросы к другим сетевым службам. То есть это как бы промежуточный сервер. Пользователь со своего компьютера обращается к прокси-серверу, а тот уже направляет информацию дальше, к российскому запрещенному сайту.

Простой пример: если у пользователя стоит браузер Opera, то в настройках достаточно будет включить турбо-режим Opera Turbo, который справится с ролью прокси-сервера. Другое дело, что его использование — определенный риск. Тот, кто управляет промежуточным сервисом, иногда может перехватить передаваемые сведения.

Возможно, украинцы захотят перестраховаться и купить платные прокси-сервера. Их стоимость не самая высокая, порядка 5-10 долларов. Одним таким прокси-сервером для входа в российские соцсети смогут воспользоваться до 50 человек.

Анонимайзер Tor

Есть и более безопасный путь — настроить анонимайзер Tor. В качестве прокси тут используется не один сервер (все-таки его легко заблокировать), а множество. При этом в роли серверов выступают компьютеры других пользователей сети Tor. Только вдумайтесь: каждый пакет информации проходит не через один прокси-сервер, а сразу через несколько серверов. Они выбраны случайным образом и отследить цепочку передачи данных практически невозможно.

При этом можно не беспокоиться и за пароли. Все данные, передаваемые через Tor, шифруются. И вы как участник сети даже не знаете, кто и какие данные передает через ваш компьютер. Полная анонимность. Tor работает и с сотовых телефонов: достаточно поковыряться 10-15 минут и один раз установить верные настройки.

Эксперт прогнозирует, что для доступа к почте Яндекс, украинцы будут пользоваться теми же инструментами — прокси-сервером или Tor. Чтобы автоматизировать доступ, им всего лишь достаточно указать промежуточный сервер на уровне сетевых подключений своего компьютера.

Другое

Ряд экспертов фантазируют, что заблокированные на Украине соцсети или сайты могут взять и сделать новый сайт-зеркало или сайт-посредник. После создания он уйдет на баланс какой-то компании, которой нет в списке санкций. Получается эффективная двухходовочка.

Кроме того, уже сейчас на Украине появились объявления: многочисленные умельцы предлагают разблокировать «ВКонтакте» и «Одноклассники» за деньги. Население смекнуло, что можно делать на этом легкие деньги. Вероятно, это рассчитано на уже возрастных пользователей, которые плохо владеют поиском в сети. Молодежь справится с поиском путей обхода без лишних трат.