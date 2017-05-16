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Технологии
Четыре способа обмануть Порошенко: как обойти блокировку «ВКонтакте» и «Одноклассников» на Украине

Четыре способа обмануть Порошенко: как обойти блокировку «ВКонтакте» и «Одноклассников» на Украине

18:58  16 Мая 2017
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Смотрю на сайт как в зеркало: как обойти блокировку социальных сетей РФ на Украине

Расширение президентом Украины антироссийских санкций и блокировка местными провайдерами популярных соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также поисковой системы «Яндекс» только на первый взгляд кажется чем-то страшным и необратимым. На самом деле, запрет технически легко обойти — и скоро любой житель Украины сможет в этом убедиться. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Плагины для браузеров

Стремление к свободе слова на Украине теперь колеблется в районе между Китаем и Северной Кореей, но это не значит, что в этой стране не действуют способы заходов на запрещенные сайты, которые применяют пользователи по всему миру.

Так, один из самых простых способов обхода — встраивание плагинов в браузер. Плагины позволяют сменить IP-адрес. Конкретно в этом случае — украинский на русский. После этого ни провайдер, ни украинские законодатели не смогут остановить пользователя от посещений запретных сайтов. Сама технология VPN (Virtual Private Network, виртуальная частная сеть — прим. ФАН) представляет собой сеть, которая идет как бы поверх сети Интернет с защищенным соединением. Отсюда и название.

Смотрю на сайт как в зеркало: как обойти блокировку социальных сетей РФ на Украине

Ведущий плагин — Hola. Он бесплатный, еще один его плюс — совместимость со всеми основными браузерами. Также известен и плагин Zenmate, но он не поддерживается в ряде браузеров вроде Internet Explorer или Safari.

Как известно, этим способом пользуется, например, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. В своем аккаунте в Twitter он написал, что на все имеющиеся устройства он установил Opera VPN. Таким образом, запрет может обойти стороной и миллионы украинцев.

Прокси-сервер 

За странным словом «прокси-сервер» скрывается технология, которая позволяет выполнять косвенные запросы к другим сетевым службам. То есть это как бы промежуточный сервер. Пользователь со своего компьютера обращается к прокси-серверу, а тот уже направляет информацию дальше, к российскому запрещенному сайту.

Простой пример: если у пользователя стоит браузер Opera, то в настройках достаточно будет включить турбо-режим Opera Turbo, который справится с ролью прокси-сервера. Другое дело, что его использование — определенный риск. Тот, кто управляет промежуточным сервисом, иногда может перехватить передаваемые сведения.

Возможно, украинцы захотят перестраховаться и купить платные прокси-сервера. Их стоимость не самая высокая, порядка 5-10 долларов. Одним таким прокси-сервером для входа в российские соцсети смогут воспользоваться до 50 человек.

Смотрю на сайт как в зеркало: как обойти блокировку социальных сетей РФ на Украине

Анонимайзер Tor 

Есть и более безопасный путь — настроить анонимайзер Tor. В качестве прокси тут используется не один сервер (все-таки его легко заблокировать), а множество. При этом в роли серверов выступают компьютеры других пользователей сети Tor. Только вдумайтесь: каждый пакет информации проходит не через один прокси-сервер, а сразу через несколько серверов. Они выбраны случайным образом и отследить цепочку передачи данных практически невозможно. 

При этом можно не беспокоиться и за пароли. Все данные, передаваемые через Tor, шифруются. И вы как участник сети даже не знаете, кто и какие данные передает через ваш компьютер. Полная анонимность. Tor работает и с сотовых телефонов: достаточно поковыряться 10-15 минут и один раз установить верные настройки.

Эксперт прогнозирует, что для доступа к почте Яндекс, украинцы будут пользоваться теми же инструментами — прокси-сервером или Tor. Чтобы автоматизировать доступ, им всего лишь достаточно указать промежуточный сервер на уровне сетевых подключений своего компьютера.

Смотрю на сайт как в зеркало: как обойти блокировку социальных сетей РФ на Украине

Другое

Ряд экспертов фантазируют, что заблокированные на Украине соцсети или сайты могут взять и сделать новый сайт-зеркало или сайт-посредник. После создания он уйдет на баланс какой-то компании, которой нет в списке санкций. Получается эффективная двухходовочка.

Кроме того, уже сейчас на Украине появились объявления: многочисленные умельцы предлагают разблокировать «ВКонтакте» и «Одноклассники» за деньги. Население смекнуло, что можно делать на этом легкие деньги. Вероятно, это рассчитано на уже возрастных пользователей, которые плохо владеют поиском в сети. Молодежь справится с поиском путей обхода без лишних трат.

Максим Вручный
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