Российские боксеры получили гарантии безопасности и поедут на ЧЕ в Харьков

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Москва, 16 мая. Спортсмены российской сборной по боксу примут участие в чемпионате Европы 2017 года, который пройдет на Украине, поскольку Международная федерация любительского бокса (AIBA) гарантирует их безопасность, сообщили в Федерации бокса РФ.

Генсек Федерации бокса России Умар Кремлев встретился с главой Международной федерации любительского бокса Чинг-Куо Ву, который гарантировал безопасность российским боксерам на чемпионате Европы-2017. Отметим, что первенство намечено на 14–25 июня в Харькове. На встрече также поднимался вопрос о сотрудничестве организаций по развитию данного вида спорта в России, по аккредитации и обучению судей и супервайзеров.