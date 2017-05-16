Крым благодарит Украину за санкции: Отличный путеводитель по полуострову

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Симферополь, 16 мая. Новые санкции Украины являются отличной рекламой для туристических объектов Крыма, заявил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Черняк прокомментировал санкции Украины против крымских санаториев, детского оздоровительного центра, аэропорта «Симферополь», Керченской паромной переправы, Никитского ботанического сада, крымских морских портов, а также Крымского природного заповедника и других объектов региона. Парламентарий назвал это отличной рекламой полуострова.

«Это все дополнительная реклама крымским туристическим объектам, — цитирует Чернякова РИА Новости. — Мы к этому относимся именно так. Президент Украины напоминает, что у нас есть паромная переправа, санатории, заповедники, аэропорт. Будем считать, что это его вклад в развитие санаторно-курортного комплекса российского Крыма».

Генеральный директор ФГУП «Массандра» Янина Павленко ранее сообщила, что крымское винодельческое предприятие «Массандра» намерено отметить санкции Украины выпуском шампанского.