Стали известны имена еще троих пострадавших при взрыве в Волгограде

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Волгоград, 16 мая. Стали известны имена еще троих пострадавших, госпитализированных после взрыва в жилом доме в Волгограде.

Как выяснило Федеральное агентство новостей, в больницы были доставлены 59-летний Валерий Л., 38-летний Алексей К. и 62-летняя Елена К. Все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии в отделениях травматологии. Также известно, что мужчин госпитализировали в 25-ю больницу, женщину — в 15-ю.

Напомним, взрыв прогремел в жилом доме в Волгограде днем во вторник. По последним данным, в результате ЧП пострадали 10 человек, еще трое погибли.