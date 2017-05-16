Сирия: вооруженная оппозиция атаковала ИГИЛ на западе Даръа

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Даръа, 16 мая. Отряды одной из группировок, входящих в «умеренную» оппозицию, атаковали позиции «Исламского государства»*.

Арабские СМИ сообщают о новом витке противостояния боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и отрядов сирийской оппозиции. Повстанцы попытались отбить укрепленный пункт игиловцев, но джихадисты встретили противника плотным огнем крупнокалиберных пулеметов. Нападение было отбито, данные о потерях пока не приводятся.

Однако исламисты ответили на дерзость оппозиционеров тем, что казнили несколько десятков боевиков, которые были ранее захвачены в плен. Большинство оппозиционеров были обезглавлены.

* Организация запрещена на территории РФ.