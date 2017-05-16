Стамбул опроверг информацию о готовящихся атаках ИГ на военные корабли РФ в Босфоре

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Стамбул, 16 мая. Служба безопасности Стамбула опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что террористы «Исламского государства»* готовят атаки на российские военные корабли, проходящие через пролив Босфор.

Газета Haberturk ранее сообщала, что турецкая разведка якобы узнала о готовящихся со стороны боевиков запрещенного в России ИГ* атак, в том числе ракетных, на российские военные корабли. Служба безопасности Стамбула эту информацию опровергла.

Представитель пресс-службы ведомства сообщил РИА Новости, что никаких предупреждений и оповещений о готовящихся атаках по линии разведки не было.

«Охрана проходящих через пролив военных кораблей осуществляется в штатном режиме, это рутинная процедура, призванная их защищать и сопровождать, и это сопровождение не имеет целью защиты конкретно от ИГ», — подчеркнул собеседник агентства.

* Организация запрещена на территории РФ.