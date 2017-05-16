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Общество
Ди Каприо может приехать в Петербург на экономический форум

Ди Каприо может приехать в Петербург на экономический форум

16:58  16 Мая 2017
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Ди Каприо может приехать в Петербург на экономический форум

Санкт-Петербург, 16 мая. Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо может приехать на Петербургский международный экономический форум, сообщили организаторы мероприятия.

По словам директора компании-оператора, актер рассматривает возможность посетить Санкт-Петербург с 1 по 3 июня, передает «Комсомольская правда в Петербурге». Директор фонда «Росконгресс» Александра Стуглева отмечает, что 90% спикеров, подтверждающих свое участие в ПМЭФ, все-таки приезжают в Санкт-Петербург.

Ди Каприо может приехать в Петербург на экономический форум

Ди Каприо пригласили от имени министерства природных ресурсов России. Отметим, что актер известен свой экозащитной деятельностью, он также является послом Всемирного фонда дикой природы WWF.

Леонардо Ди Каприо широко любим в нашей стране. Всемирную популярность актеру принесли фильмы «Титаник», «Что гложит Гилберта Грейпа?», «Выживший», «Поймай меня, если сможешь», «Банды Нью-Йорка», «Отступники». Кроме того, ДиКаприо имеет русские корни — его прабабушка Елена Смирнова родилась в Перми.

#леонардо дикаприо
Алексей Громов
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