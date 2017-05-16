Ди Каприо может приехать в Петербург на экономический форум

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Санкт-Петербург, 16 мая. Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо может приехать на Петербургский международный экономический форум, сообщили организаторы мероприятия.

По словам директора компании-оператора, актер рассматривает возможность посетить Санкт-Петербург с 1 по 3 июня, передает «Комсомольская правда в Петербурге». Директор фонда «Росконгресс» Александра Стуглева отмечает, что 90% спикеров, подтверждающих свое участие в ПМЭФ, все-таки приезжают в Санкт-Петербург.

Ди Каприо пригласили от имени министерства природных ресурсов России. Отметим, что актер известен свой экозащитной деятельностью, он также является послом Всемирного фонда дикой природы WWF.

Леонардо Ди Каприо широко любим в нашей стране. Всемирную популярность актеру принесли фильмы «Титаник», «Что гложит Гилберта Грейпа?», «Выживший», «Поймай меня, если сможешь», «Банды Нью-Йорка», «Отступники». Кроме того, ДиКаприо имеет русские корни — его прабабушка Елена Смирнова родилась в Перми.