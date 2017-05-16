В Киеве появится мемориал «Агрессия России» рядом с памятником «Родина-мать»

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Киев, 16 мая. В украинской столице планируют возвести мемориал «Агрессия России» на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, сообщил главный художник музея Анатолий Гайдамака.

В Киеве хотят возвести мемориальный комплекс, который носит рабочее название «Агрессия России» недалеко от скульптуры «Родина-мать». По словам главного художника Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Анатолия Гайдамаки, сооружение будет содержать в себе много «символов и аллегорий».

Отметим, что ранее власти Киева распорядились демонтировать советский герб с памятника «Родина-мать». Согласно закону о декоммунизации на территории Украины также было демонтировать множество памятников Ленину.​ Сегодня Рада приняла законопроект о наказании за использование георгиевской ленточки.