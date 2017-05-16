Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
«Одноклассники» обещают найти способ остаться на связи с украинцами

«Одноклассники» обещают найти способ остаться на связи с украинцами

16:57  16 Мая 2017
63

«Одноклассники» поделились планами на будущее после блокировки на Украине

Москва, 16 мая. Социальная сеть «Одноклассники», попавшая вместе со своим владельцем Mail.Ru Group под блокировку на Украине после соответствующего указа Петра Порошенко, пообещала преодолеть запрет и остаться со своими украинскими пользователями.

Как сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе «Одноклассников», OK —это в первую очередь развлекательная социальная сеть, которая помогает объединению людей.

«Уже много лет с помощью «Одноклассников» друзья, близкие и родственники не только находят друг друга, но и имеют возможность обмениваться фотографиями, смотреть видео, слушать музыку и узнавать важную информацию с любого уголка планеты, — рассказали представители соцсети. — Сервисы OK всегда служили объединению людей вне политики и географических границ».

«Одноклассники» поделились планами на будущее после блокировки на Украине

Руководство соцсети выразило надежду, что интересы ее украинских пользователей останутся на первом месте.

«Вместе мы найдем способ оставаться на связи, и девять с половиной миллионов украинских пользователей OK, наши партнеры и рекламодатели смогут пользоваться сервисами социальной сети так, как они привыкли» — подчеркнули в руководстве соцсети «Одноклассники».

Ранее появилась информация, что украинский президент Петр Порошенко своим указом заблокировал на Украине несколько десятков российских ресурсов, в том числе поисковик «Яндекс», сайт Mail.ru, а также социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте».

#украина #порошенко #соцсети #одноклассники #блокировка
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть