«Одноклассники» обещают найти способ остаться на связи с украинцами

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Москва, 16 мая. Социальная сеть «Одноклассники», попавшая вместе со своим владельцем Mail.Ru Group под блокировку на Украине после соответствующего указа Петра Порошенко, пообещала преодолеть запрет и остаться со своими украинскими пользователями.

Как сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе «Одноклассников», OK —это в первую очередь развлекательная социальная сеть, которая помогает объединению людей.

«Уже много лет с помощью «Одноклассников» друзья, близкие и родственники не только находят друг друга, но и имеют возможность обмениваться фотографиями, смотреть видео, слушать музыку и узнавать важную информацию с любого уголка планеты, — рассказали представители соцсети. — Сервисы OK всегда служили объединению людей вне политики и географических границ».

Руководство соцсети выразило надежду, что интересы ее украинских пользователей останутся на первом месте.

«Вместе мы найдем способ оставаться на связи, и девять с половиной миллионов украинских пользователей OK, наши партнеры и рекламодатели смогут пользоваться сервисами социальной сети так, как они привыкли» — подчеркнули в руководстве соцсети «Одноклассники».

Ранее появилась информация, что украинский президент Петр Порошенко своим указом заблокировал на Украине несколько десятков российских ресурсов, в том числе поисковик «Яндекс», сайт Mail.ru, а также социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте».