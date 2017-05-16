Новая подруга Тарасова начала подражать Бузовой

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Скопировать

Москва, 16 мая. Новая девушка футболиста Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко пытается копировать повадки его бывшей пассии Ольги Бузовой, убеждены пользователи социальных сетей.

Пользователи Instagram, которые внимательно следят за жизнью Бузовой и Тарасова, обратили внимание, что новая девушка футболиста копирует свою предшественницу. В ее социальных сетях все чаще появляются фотографии дорогих подарков и роскошных букетов.

Костенко проявляет активное стремление жить «напоказ», что как раз всегда характеризовало Бузову. Стоит отметить, что именно эта черта в поведении девушки и стала причиной распада звездной пары футболиста и телеведущей.

Ранее скандальная телеведущая проекта «Дом-2» шокировала поклонников, выложив на своей странице в Instagram очередное пикантное фото.