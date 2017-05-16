Сирия сегодня: переговоры в Женеве, гумпомощь Дамаску, ИГ объявило охоту на ВМФ РФ в Босфоре

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Сирия сегодня, 16 мая. В Женеве Стаффан де Мистура встретился с постпредом Сирии при ООН Башаром Джаафари; Россия и Китай оказывают гуманитарную помощь мирным жителям Сирии; ИГИЛ* объявило охоту на российские корабли, идущие через Босфор.

Женевский формат дополняет астанинский

В Женеве (Швейцария) стартовал шестой раунд переговоров по межсирийскому урегулированию, который проходит при участии спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

На встречу с Мистурой уже прибыла делегация официального Дамаска во главе с постоянным представителем Сирии при ООН Башаром Джаафари.

Вслед за контактами с представителями официального Дамаска спецпосланник ООН по Сирии намерен встретиться с делегацией сирийской вооруженной оппозиции, которую на женевских переговорах представляет Высший комитет по переговорам.

Напомним, в начале мая состоялся очередной раунд переговоров по сирийскому урегулированию в столице Казахстана Астане, на которой был достигнут серьезнейший прогресс в военной области. Так, при активном участии гарантов мирного урегулирования в Сирии — России, Турции и Ирана — был принят документ о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Контроль над соблюдением режима перемирия в этих зонах осуществляют как Россия, так и Турция с Ираном. Российское Минобороны сообщает, что обстановка в зонах деэскалации нормализуется, случаи нарушения перемирия носят единичный характер.

Россия и Китай помогают Сирии

Российские военные за сутки провели в Сирии пять гуманитарных акций, в ходе которых раздали мирным жителям 6,4 тонны гуманитарных грузов, в первую очередь продовольствия и питьевой воды. Об этом сообщает Минобороны РФ. Всего, уточнили в ведомстве, гуманитарную помощь получили 2032 человека.

Так, в городе Алеппо местному населению было доставлено 4,8 тонны питьевой воды, а жители Дамаска получили от российских военных 1,6 тонны продуктов питания, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Также, по официальной информации, во вторник в Дамаске было подписано сирийско-китайское соглашение о гуманитарной помощи. От имени Пекина договор подписал посол КНР в Дамаске.

ИГИЛ объявило охоту на российские корабли

Полиция Турции взяла под охрану почти 150 мест в окрестностях пролива Босфор, где российские корабли, следующие через черноморские проливы к берегам Сирии, ближе всего подходят к берегу, сообщили турецкие СМИ. Это сделано якобы в связи с ранее полученной турецкими спецслужбами информацией, что боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ) собираются обстреливать с берега проходящие через Босфор российские корабли. Впрочем, позже Анкара эту информацию опровергла.

Ранее об усилении полицейского контроля над берегами Босфора сообщила газета Habertürk, уточнив, что мишенью террористов могут стать корабли ВМФ РФ, следующие из черноморских портов в Сирию и обратно. Сообщается, что обстрел российских кораблей боевики планировали вести из длинноствольного оружия или ракетных установок.

В связи с этим турецкая полиция якобы взяла под круглосуточную охрану 146 наиболее уязвимых мест по обоим берегам Босфора, сообщило издание, добавив, что теперь во время прохода российских кораблей контроль настолько плотный, что и «птица не пролетит над Босфором».

* Организация запрещена на территории РФ.