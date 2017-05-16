Минобороны РФ раскрыло подробности об атаках вируса WannaCry на ведомство

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Москва, 16 мая. Все кибератаки вируса WannaCry на информационную структуру оборонного ведомства своевременно выявлены и блокированы, сообщили в Минобороны РФ.

В IT-структурах ВС РФ используется только сертифицированное ПО отечественного производства, поэтому у вируса-вымогателя WannaCry не было возможностей нанести ущерб ресурсам Минобороны. «Все атаки WannaCry на информационную инфраструктуру ведомства в сетях интернета были своевременно выявлены и оперативно заблокированы», — прокомментировал ситуацию спикер из ведомства. По его словам, вирус использовал уязвимости Windows, поэтому у него не было «даже призрачных шансов» нанести урон. Все ПК ведомства защищены современными системами безопасности отечественной разработки.​